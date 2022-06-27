kamiar aminian
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Lausanne, Switzerland
Specialty Chief Editor
Sports Science, Technology and Engineering
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Sports Science, Technology and Engineering
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Sports Science, Technology and Engineering
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Sports Science, Technology and Engineering
Birmingham City University
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Sports Science, Technology and Engineering
Deakin University
Geelong, Australia
Associate Editor
Sports Science, Technology and Engineering
University of Erlangen Nuremberg
Erlangen, Germany
Associate Editor
Sports Science, Technology and Engineering
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Sports Science, Technology and Engineering
Mayo Clinic
Rochester, United States
Associate Editor
Sports Science, Technology and Engineering
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Sports Science, Technology and Engineering
Hong Kong Baptist University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Sports Science, Technology and Engineering
Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
Associate Editor
Sports Science, Technology and Engineering
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Sports Science, Technology and Engineering
National Taiwan University
Taipei, Taiwan
Associate Editor
Sports Science, Technology and Engineering
School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Sports Science, Technology and Engineering
University of Sassari
Sassari, Italy
Associate Editor
Sports Science, Technology and Engineering