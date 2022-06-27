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Sport Branding Reimagined: Sponsorship, Fandom, and Identity in the Digital Age
- George Yiapanas
- Konstantinos Koronios
- Mario Nicoliello
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