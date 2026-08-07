Original Research
Published on 07 Aug 2026
Limited positional differences in lower-limb muscle contractile properties among female football players
in Women in Sport
- 264 views
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Women in Sport
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Women in Sport
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Women in Sport
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Women in Sport
Review
Published on 30 Jul 2026
in Women in Sport
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Women in Sport
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Women in Sport
Editorial
Published on 21 Jul 2026
in Women in Sport
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Women in Sport
Review
Published on 08 Jul 2026
in Women in Sport
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Women in Sport
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Women in Sport
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Women in Sport
Opinion
Published on 01 Jul 2026
in Women in Sport
Systematic Review
Published on 17 Jun 2026
in Women in Sport
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Women in Sport
Brief Research Report
Published on 16 Jun 2026
in Women in Sport
Perspective
Published on 11 Jun 2026
in Women in Sport
Systematic Review
Published on 29 May 2026
in Women in Sport
Review
Published on 20 May 2026
in Women in Sport
Original Research
Published on 01 May 2026
in Women in Sport
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Women in Sport
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Women in Sport
Original Research
Published on 01 Apr 2026
in Women in Sport