víctor manuel alfaro magallanes
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, Spain
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Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, Spain
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Faculty of Education, University of Alicante
Alicante, Spain
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Wexner Medical Center, The Ohio State University
Columbus, United States
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Samford University
Birmingham, United States
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German Sport University Cologne
Cologne, Germany
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US Department of Veterans Affairs
Orlando, FL, United States
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Otto von Guericke University Magdeburg
Magdeburg, Germany
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INSERM UMR1272 Laboratoire Hypoxie et Poumon
Bobigny, France
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University of León
León, Spain
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University of Huelva
Huelva, Spain
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University of Vigo
Vigo, Spain
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Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
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Technical University Dresden
Dresden, Germany
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Universidad Francisco de Vitoria
Pozuelo de Alarcón, Spain
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National University of Health Sciences
Lombard, United States
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University of Deusto
Bilbao, Spain
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