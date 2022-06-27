clare minahan
Griffith University
Nathan, Australia
Specialty Chief Editor
Women in Sport
Western Sydney University
Penrith, Australia
Associate Editor
Women in Sport
James Cook University
Townsville, Australia
Associate Editor
Women in Sport
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Women in Sport
Keio University
Minato, Japan
Associate Editor
Women in Sport
Montenegrin Sports Academy
Podgorica, Montenegro
Associate Editor
Women in Sport
University of Wuppertal
Wuppertal, Germany
Associate Editor
Women in Sport
East Carolina University
Greenville, United States
Associate Editor
Women in Sport
Western Sydney University
Penrith, Australia
Associate Editor
Women in Sport
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Women in Sport
Faculty of Education, University of Alicante
Alicante, Spain
Associate Editor
Women in Sport
University of Freiburg
Freiburg, Germany
Associate Editor
Women in Sport
University of East Anglia
Norwich, United Kingdom
Associate Editor
Women in Sport
Pontifical University of Salamanca
Salamanca, Spain
Associate Editor
Women in Sport
College of Engineering, University of South Florida, 4202 E Fowler Ave, Tampa, FL 33620; Florida, U.S.A.
Florida, United States
Associate Editor
Women in Sport