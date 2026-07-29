Original Research
Published on 29 Jul 2026
Whole-genome resequencing reveals genomic characteristics and candidate genomic regions potentially associated with local adaptation of Leiwuqi yak (Bos grunniens)
in Livestock Genomics
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Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Livestock Genomics
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Published on 29 Jul 2026
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Accepted on 28 Jul 2026
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