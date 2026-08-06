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Original Research

Published on 27 Jul 2026

Climate-smart mechanized rice transplanting: from nursery innovations to site-specific irrigation strategies in tropical conditions

in Climate-Smart Agronomy

  • Camilo Ignacio Jaramillo-Barrios
  • Jose Isidro Beltrán-Medina
  • Sofiane Ouazaa
  • Nesrine Chaali
  • Laura Camila Rojas-Rojas
  • Juan Gonzalo Ardila-Marín
  • John Edinson Calderón-Carvajal
  • Roberto José Castro-Neira
  • Gabriel Alberto Garcés-Varón
  • Alefsi David Sánchez-Reinoso
Frontiers in Agronomy
doi 10.3389/fagro.2026.1839136
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