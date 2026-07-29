Frontiers in Anesthesiology

Case Report
Published on 29 Jul 2026
Unmasking malignant hyperthermia: a rapid response to a hypermetabolic crisis: case report
in Perioperative Medicine
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Published on 29 Jul 2026
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Published on 25 Nov 2025
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Published on 24 Nov 2025
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Published on 04 Nov 2025
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