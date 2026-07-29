 Skip to main content
Type at least 3 characters

67 articles

articles

Original Research

Published on 19 May 2026

Erector spinae plane block on post-anesthesia care unit opioid consumption in robotic and laparoscopic sleeve gastrectomy: a retrospective observational single-center cohort analysis

in Perioperative Medicine

  • Jessalyn Guo-Yee Yam
  • Christopher Chiang
  • Alexandra Barbaranova
  • Alyssa Ayami Poentis
  • Chandra Hassan
  • Mario Alberto Masrur
  • Huy Duc Hoang
  • Lisa Yuko Shimotake
  • Francesco Maria Bianco
  • Yevhen Pavelko
Frontiers in Anesthesiology
doi 10.3389/fanes.2026.1826460
  • 1,049 views

Review

Published on 15 May 2026

Individualized PEEP guided by electrical impedance tomography versus fixed PEEP in laparoscopic surgery: a systematic review and meta-analysis of effects on postoperative pulmonary complications

in Perioperative Medicine

  • Abdelrhman H. Mohamed
  • Mohamed Fawzi Hemida
  • Ahmad Omar Saleh
  • Ahmed A. Abdelfattah
  • Mohammed M. Alamin
  • Ehsanullah Alokozay
  • Walid Bechichi
  • Sampana Fatima
  • Tushar K. Bhadra
  • Mariam M. Mohammed
Frontiers in Anesthesiology
doi 10.3389/fanes.2026.1758421
  • 1,392 views