Original Research
Published on 06 Aug 2026
Effect of Golden Wanhong Ointment on wound microbiota in patients with diabetic foot ulcer
in Biofilms
- 397 views
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Biofilms
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Biofilms
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Biofilms
Mini Review
Published on 28 Jul 2026
in Biofilms
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Biofilms
Review
Accepted on 20 Jul 2026
in Biofilms
Review
Published on 20 Jul 2026
in Biofilms
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Biofilms
Original Research
Accepted on 30 Jun 2026
in Biofilms
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Biofilms
Review
Published on 23 Jun 2026
in Biofilms
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Biofilms
Systematic Review
Published on 01 Jun 2026
in Biofilms
Review
Published on 13 May 2026
in Biofilms
Correction
Published on 05 May 2026
in Biofilms
Review
Published on 28 Apr 2026
in Biofilms
Original Research
Published on 16 Apr 2026
in Biofilms
Editorial
Published on 15 Apr 2026
in Biofilms
Original Research
Published on 14 Apr 2026
in Biofilms
Original Research
Published on 14 Apr 2026
in Biofilms
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Biofilms
Original Research
Published on 07 Apr 2026
in Biofilms
Original Research
Published on 24 Mar 2026
in Biofilms
Review
Published on 18 Mar 2026
in Biofilms