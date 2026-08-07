Review
Accepted on 07 Aug 2026
A mixed-methods approach to phonetic variation in interaction
in Language Communication
Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Language Communication
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
in Language Communication
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Language Communication
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Language Communication
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Language Communication
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Language Communication
Original Research
Published on 29 May 2026
in Language Communication
Original Research
Published on 07 May 2026
in Language Communication
Original Research
Published on 20 Apr 2026
in Language Communication
Correction
Published on 16 Apr 2026
in Language Communication
Original Research
Published on 09 Apr 2026
in Language Communication
Original Research
Published on 24 Feb 2026
in Language Communication
Brief Research Report
Published on 20 Feb 2026
in Language Communication
Original Research
Published on 06 Feb 2026
in Language Communication
Original Research
Published on 07 Jan 2026
in Language Communication
Original Research
Published on 05 Jan 2026
in Language Communication
Original Research
Published on 12 Nov 2025
in Language Communication
Original Research
Published on 06 Nov 2025
in Language Communication
Original Research
Published on 31 Oct 2025
in Language Communication
Original Research
Published on 31 Oct 2025
in Language Communication
Original Research
Published on 16 Oct 2025
in Language Communication
Original Research
Published on 05 Sep 2025
in Language Communication
Perspective
Published on 23 Jul 2025
in Language Communication
Original Research
Published on 22 Jul 2025
in Language Communication