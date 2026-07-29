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Original Research

Published on 14 Apr 2026

Effects of a 50% versus 100% pre-prandial insulin bolus reduction to improve glycemic safety during postprandial continuous and intermittent exercise in adults with type 1 diabetes treated with multiple daily injections

in Experimental Endocrinology

  • Warda Lahouel
  • Mouna Mnif
  • Mohamed Amine Bouzid
  • Faten Hadj Kacem
  • Elsa Heyman
  • Rémi Rabasa-Lhoret
  • Hamdi Frikha
  • Dhouha Zouari
  • Elodie Lespagnol
  • Monia Rekik
Frontiers in Endocrinology
doi 10.3389/fendo.2026.1757429
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