Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
Hydrological controls on dissolved carbon export from permafrost peatland catchments of northeastern China
in Freshwater Science
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Freshwater Science
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Published on 06 Aug 2026
in Freshwater Science
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Published on 05 Aug 2026
in Freshwater Science
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Published on 30 Jul 2026
in Freshwater Science
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Freshwater Science
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Accepted on 23 Jul 2026
in Freshwater Science
Methods
Published on 21 Jul 2026
in Freshwater Science
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Published on 20 Jul 2026
in Freshwater Science
Editorial
Published on 14 Jul 2026
in Freshwater Science
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Accepted on 13 Jul 2026
in Freshwater Science
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Accepted on 09 Jul 2026
in Freshwater Science
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Accepted on 07 Jul 2026
in Freshwater Science
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Published on 01 Jul 2026
in Freshwater Science
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Published on 29 Jun 2026
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Published on 23 Jun 2026
in Freshwater Science
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Published on 18 Jun 2026
in Freshwater Science
Review
Published on 16 Jun 2026
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Published on 08 Jun 2026
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Published on 03 Jun 2026
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Published on 28 May 2026
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Review
Published on 26 May 2026
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Editorial
Published on 20 May 2026
in Freshwater Science
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Published on 19 May 2026
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Published on 13 May 2026
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