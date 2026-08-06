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Original Research

Published on 20 Apr 2026

Mapping current and future coffee suitability in Peru under climate change: implications for restoration and deforestation-free development

in Land Use Dynamics

  • Jhon A. Zabaleta-Santisteban
  • Nilton B. Rojas-Briceño
  • Jhonsy O. Silva-López
  • Angel J. Medina-Medina
  • Katerin M. Tuesta-Trauco
  • Abner S. Rivera-Fernandez
  • Teodoro B. Silva-Melendez
  • Marlen A. Grandez-Alberca
  • Julio Puscan-Rojas
  • Rolando Salas López
Frontiers in Environmental Science
doi 10.3389/fenvs.2026.1777634
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