isabel sousa
Higher Institute of Agronomy, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Specialty Chief Editor
Food Characterization
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Food Characterization
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Food Characterization
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Vitória da Conquista, Brazil
Associate Editor
Food Characterization
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Food Characterization
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Food Characterization
Federal University of Santa Maria
Santa Maria, Brazil
Associate Editor
Food Characterization
NOVA University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Food Characterization
Centro de Química da Madeira, Universidade da Madeira
Funchal, Portugal
Associate Editor
Food Characterization
Islamic University of Science and Technology
Awantipora, India
Associate Editor
Food Characterization
Holy Spirit University of Kaslik
Jounieh, Lebanon
Associate Editor
Food Characterization
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Food Characterization
Systems Biology Institute
Tokyo, Japan
Associate Editor
Food Characterization
Auckland University of Technology
Auckland, New Zealand
Associate Editor
Food Characterization
Massey University
Palmerston North, New Zealand
Associate Editor
Food Characterization
Indian Agricultural Research Institute (ICAR)
New Delhi, India
Associate Editor
Food Characterization