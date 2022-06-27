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FAIR² Data Articles in Food Science and Technology: From Lab to Supply Chain, Unlocking AI-Ready Data for Reuse and Impact
- Giovanna Ferrari
- Maria G. Corradini
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