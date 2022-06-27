noemi elisabet zaritzky
National University of La Plata
La Plata, Argentina
Specialty Chief Editor
Food Packaging and Preservation
College of Agriculture and Veterinary Medicine, United Arab Emirates University
AlAin, United Arab Emirates
Associate Editor
Food Packaging and Preservation
Government Postgraduate College Rajouri
Rajouri, India
Associate Editor
Food Packaging and Preservation
University of Algarve
Faro, Portugal
Associate Editor
Food Packaging and Preservation
Sakarya University
Sakarya, Türkiye
Associate Editor
Food Packaging and Preservation
Banaras Hindu University
Varanasi, India
Associate Editor
Food Packaging and Preservation
University of Otago
Dunedin, New Zealand
Associate Editor
Food Packaging and Preservation
Department of Food Science, Faculty of AgriSciences, Stellenbosch University
Stellenbosch, South Africa
Associate Editor
Food Packaging and Preservation
Miguel Hernández University of Elche
Elche, Spain
Associate Editor
Food Packaging and Preservation
International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL)
Braga, Portugal
Associate Editor
Food Packaging and Preservation
Department of Food Engineering, Institute of Engineering, Universidade do Algarve
Faro, Portugal
Associate Editor
Food Packaging and Preservation
Science and Research Branch, Islamic Azad University
Tehran, Iran
Associate Editor
Food Packaging and Preservation
Institute of Agrochemistry and Food Technology, Spanish National Research Council (CSIC)
Paterna, Spain
Associate Editor
Food Packaging and Preservation
Department of Food Science and Technology, School of Agricultural Sciences, University of Patras
Agrinium, Greece
Associate Editor
Food Packaging and Preservation
Center for Research and Development in Food, Faculty of Exact Sciences, National University of La Plata
La Plata, Argentina
Associate Editor
Food Packaging and Preservation
NSW Department of Primary Industries
Wagga Wagga, Australia
Associate Editor
Food Packaging and Preservation