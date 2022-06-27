tatiana koutchma
UV4Good
Chicago, United States
Specialty Chief Editor
Food Process Design and Engineering
Universitat de Lleida
Lleida, Spain
Associate Editor
Food Process Design and Engineering
Science and Research Branch, Islamic Azad University
Tehran, Iran
Associate Editor
Food Process Design and Engineering
North Carlina A&T State University
Greensboro, United States
Associate Editor
Food Process Design and Engineering
Catholic University San Antonio of Murcia
Guadalupe, Spain
Associate Editor
Food Process Design and Engineering
Izmir Institute of Technology
Urla, Türkiye
Associate Editor
Food Process Design and Engineering
Department of Food Engineering, Faculty of Engineering, Ege University, Izmir, Turkey
IZMIR, Türkiye
Associate Editor
Food Process Design and Engineering
Amity University
Jaipur, India
Associate Editor
Food Process Design and Engineering
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Food Process Design and Engineering
Federal University of Santa Catarina
Florianopolis, Brazil
Associate Editor
Food Process Design and Engineering
Department of Food Science & Technology, College of Agricultural & Environmental Sciences, University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Food Process Design and Engineering
Monterrey Institute of Technology and Higher Education (ITESM)
Monterrey, Mexico
Associate Editor
Food Process Design and Engineering
University of Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Spain
Associate Editor
Food Process Design and Engineering
NIFTEM-Thanjavur
Thanjavur, India
Associate Editor
Food Process Design and Engineering
PepsiCo (United States)
Purchase, United States
Associate Editor
Food Process Design and Engineering
National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management
Sonipat, India
Associate Editor
Food Process Design and Engineering