Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
The rare long surge from NE on the southern Baltic Sea – a case study of threats from the Wimar storm in October 2009
in Coastal Ocean Processes
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Coastal Ocean Processes
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Accepted on 31 Jul 2026
in Coastal Ocean Processes
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Accepted on 29 Jul 2026
in Coastal Ocean Processes
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Accepted on 27 Jul 2026
in Coastal Ocean Processes
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Published on 24 Jul 2026
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Correction
Published on 21 Jul 2026
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Published on 21 Jul 2026
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Accepted on 20 Jul 2026
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Correction
Published on 17 Jul 2026
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Published on 16 Jul 2026
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Published on 08 Jul 2026
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Published on 06 Jul 2026
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Published on 02 Jul 2026
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Published on 01 Jul 2026
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Editorial
Published on 25 Jun 2026
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Published on 18 Jun 2026
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Published on 12 Jun 2026
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Published on 11 Jun 2026
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Published on 10 Jun 2026
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Published on 08 Jun 2026
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Published on 05 Jun 2026
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Published on 04 Jun 2026
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Published on 02 Jun 2026
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Published on 01 Jun 2026
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