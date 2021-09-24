tierui zhang
Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Specialty Chief Editor
Colloidal Materials and Interfaces
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Colloidal Materials and Interfaces
Gunma University
Maebashi, Japan
Associate Editor
Colloidal Materials and Interfaces
Department of Industrial Engineering, University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Colloidal Materials and Interfaces
Wuhan University of Technology
Wuhan, China
Associate Editor
Colloidal Materials and Interfaces
CINBIO, Universidade de Vigo,
Vigo, Spain
Associate Editor
Colloidal Materials and Interfaces
University of Salento
Lecce, Italy
Associate Editor
Colloidal Materials and Interfaces
Institute for the Study of Nanostructured Materials, Department of Chemical Sciences and Materials Technologies, National Research Council (CNR)
Rome, Italy
Associate Editor
Colloidal Materials and Interfaces
Selçuk University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Colloidal Materials and Interfaces
University of Nigeria, Nsukka
Nsukka, Nigeria
Associate Editor
Colloidal Materials and Interfaces
Yamagata University
Yamagata, Japan
Associate Editor
Colloidal Materials and Interfaces
Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Colloidal Materials and Interfaces
Sungkyunkwan University
Jongno-gu, Republic of Korea
Associate Editor
Colloidal Materials and Interfaces
Yanshan University
Qinhuangdao, China
Associate Editor
Colloidal Materials and Interfaces
Swinburne University of Technology
Hawthorn, Australia
Associate Editor
Colloidal Materials and Interfaces
RIKEN Center for Integrative Medical Sciences (IMS)
Yokohama, Japan
Associate Editor
Colloidal Materials and Interfaces