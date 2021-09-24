marco govoni
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Specialty Chief Editor
Computational Materials Science
Clemson University
Clemson, United States
Associate Editor
Computational Materials Science
General Electric (United States)
Fairfield, United States
Associate Editor
Computational Materials Science
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Computational Materials Science
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Computational Materials Science
Koç University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Computational Materials Science
Beijing University of Chemical Technology
Beijing, China
Associate Editor
Computational Materials Science
University of Michigan–Dearborn
Dearborn, United States
Associate Editor
Computational Materials Science
University of Missouri
Columbia, United States
Associate Editor
Computational Materials Science
European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas (ECT*)
Villazzano, Italy
Associate Editor
Computational Materials Science
Shandong University
Jinan, China
Associate Editor
Computational Materials Science
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Associate Editor
Computational Materials Science
Federal University of Minas Gerais
Belo Horizonte, Brazil
Associate Editor
Computational Materials Science
University of Minnesota Rochester
Rochester, United States
Associate Editor
Computational Materials Science
TNO Locatie Delft-Stieltjesweg
Delft, Netherlands
Associate Editor
Computational Materials Science
University of Murcia
Murcia, Spain
Associate Editor
Computational Materials Science