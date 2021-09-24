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Recent Advances in Modelling and Simulation of Cellular Materials: from Irregular Foams to Regular Lattice Structures
- Lei Liu
- Dian Xu
- Junhao DING
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