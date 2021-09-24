ramin sedaghati
Concordia University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Smart Materials
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Smart Materials
MPB Technologies & Communications (Canada)
Pointe-Claire, Canada
Associate Editor
Smart Materials
University of Oviedo
Oviedo, Spain
Associate Editor
Smart Materials
Federal University of Itajubá
Itajubá, Brazil
Associate Editor
Smart Materials
Technical University Dresden
Dresden, Germany
Associate Editor
Smart Materials
Seoul National University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Smart Materials
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Smart Materials
University of Science and Technology of China
Hefei, China
Associate Editor
Smart Materials
Carleton University
Ottawa, Canada
Associate Editor
Smart Materials
Chongqing University
Chongqing, China
Associate Editor
Smart Materials
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Smart Materials
Universidad Carlos III de Madrid
Getafe, Spain
Associate Editor
Smart Materials
University of Science and Technology of China
Hefei, China
Associate Editor
Smart Materials
Changsha University of Science and Technology
Changsha, China
Associate Editor
Smart Materials
Chongqing University
Chongqing, China
Associate Editor
Smart Materials