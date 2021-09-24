john l. provis
Paul Scherrer Institut (PSI)
Villigen, Switzerland
Specialty Chief Editor
Structural Materials
Faculty of Engineering, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Structural Materials
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
Structural Materials
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Structural Materials
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Structural Materials
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Structural Materials
University of Udine
Udine, Italy
Associate Editor
Structural Materials
CEA Saclay
Gif-sur-Yvette, France
Associate Editor
Structural Materials
University of Akron
Akron, United States
Associate Editor
Structural Materials
Department of Structural and Geotechnical Engineering, Faculty of Architecture, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Structural Materials
Donetsk Institute for Physics and Engineering National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Kyiv, Ukraine
Associate Editor
Structural Materials
Indian Institute of Technology Ropar
Rupnagar, India
Associate Editor
Structural Materials
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Structural Materials
Faculty of Sciences and Technology, New University of Lisbon
Caparica, Portugal
Associate Editor
Structural Materials
Texas A and M University
College Station, United States
Associate Editor
Structural Materials
Southeast University
Nanjing, China
Associate Editor
Structural Materials