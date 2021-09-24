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Novel Materials and Technologies for Hazard Prevention and Control in Deep Underground Engineering
- Jiangyu Wu
- Hai Pu
- Weiqiang Chen
- Hao Shi
- Evgenii Kozhevnikov
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