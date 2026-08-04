Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
Dynamic Modeling and Frequency Response Characteristic Analysis of Heavy Boring Machine Tool Post System Based on 5-DOF
in Vibration Systems
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Vibration Systems
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Vibration Systems
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Vibration Systems
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Vibration Systems
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Vibration Systems
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Vibration Systems
Mini Review
Published on 24 Jun 2026
in Vibration Systems
Review
Accepted on 02 Jun 2026
in Vibration Systems
Original Research
Published on 28 May 2026
in Vibration Systems
Original Research
Published on 22 May 2026
in Vibration Systems
Original Research
Published on 15 May 2026
in Vibration Systems
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Vibration Systems
Original Research
Published on 20 Mar 2026
in Vibration Systems
Original Research
Published on 20 Feb 2026
in Vibration Systems
Original Research
Published on 14 Jan 2026
in Vibration Systems
Original Research
Published on 08 Jan 2026
in Vibration Systems
Original Research
Published on 21 Aug 2025
in Vibration Systems
Original Research
Published on 14 Apr 2025
in Vibration Systems
Original Research
Published on 01 Apr 2025
in Vibration Systems
Original Research
Published on 31 Mar 2025
in Vibration Systems
Original Research
Published on 25 Mar 2025
in Vibration Systems
Original Research
Published on 19 Mar 2025
in Vibration Systems
Original Research
Published on 27 Feb 2025
in Vibration Systems
Original Research
Published on 30 Oct 2024
in Vibration Systems