Original Research
Published on 07 Aug 2026
Food acculturation and nutrient intake among international students in India: an exploratory cross-cultural study
in Nutritional Ecology and Anthropology
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Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Perspective
Published on 17 Jul 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Systematic Review
Published on 16 Jun 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Review
Published on 12 Jun 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Original Research
Published on 19 May 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Original Research
Published on 28 Apr 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Original Research
Published on 24 Apr 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Brief Research Report
Published on 16 Apr 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Perspective
Published on 13 Apr 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Conceptual Analysis
Published on 10 Apr 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Original Research
Published on 16 Mar 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Review
Published on 11 Mar 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Original Research
Published on 04 Mar 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Original Research
Published on 26 Feb 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Original Research
Published on 13 Feb 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Original Research
Published on 29 Jan 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Mini Review
Published on 08 Jan 2026
in Nutritional Ecology and Anthropology
Editorial
Published on 21 Nov 2025
in Nutritional Ecology and Anthropology
Hypothesis and Theory
Published on 20 Nov 2025
in Nutritional Ecology and Anthropology
Mini Review
Published on 18 Aug 2025
in Nutritional Ecology and Anthropology
Original Research
Published on 13 Aug 2025
in Nutritional Ecology and Anthropology
Original Research
Published on 07 Aug 2025
in Nutritional Ecology and Anthropology