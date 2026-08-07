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607 articles

articles

Review

Published on 24 Jul 2026

Marine nutraceuticals from Mexican Pacific Sargassum targeting oxidative stress and inflammation in age-related macular degeneration

in Nutritional Immunology

  • Lidianys Maria Lewis-Luján
  • Annette Pulcherie Iloki Lewis
  • Diego Emmanuel Guerrero Magaña
  • Clara Rosalia Alvarez Chavez
  • Mikhail A. Osadchuk
  • Maxim V. Trushin
  • Juan Carlos Galvez Ruiz
  • Judas Tadeo Vargas Durazo
  • Cinthia Jhovanna Perez Martinez
  • Sergio Trujillo López
Frontiers in Nutrition
doi 10.3389/fnut.2026.1888072
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Clinical Trial

Published on 13 Jul 2026

Benefits of an anti-inflammatory diet compared to a low-residue diet during concurrent chemoradiation therapy for patients with locally advanced cervical cancer: a randomized clinical trial

in Nutritional Immunology

  • Julissa Luvián-Morales
  • Ariadna Alejandra Rueda-Escalona
  • Merari Delgadillo-González
  • Lucely del Carmen Cetina-Pérez
  • Diana Carolina Villalpando-Sánchez
  • Aaron Mauricio Gómez-Jiménez
  • Marcos Isaac Rodríguez-Moreno
  • Oscar Medina-Contreras
  • Denisse Castro-Eguiluz
Frontiers in Nutrition
doi 10.3389/fnut.2026.1835417
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