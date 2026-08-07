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Original Research

Published on 23 Jun 2026

Evaluation of the CIB1R peptide derived from the cytoplasmic domain of neprilysin on cell migration in an in vitro model of lung cancer

in Cancer Cell Signaling

  • Carlos Alejandro Martínez-Armenta
  • Horacio Almanza-Reyes
  • Leslie Patrón-Romero
  • Adriana Sampayo-Reyes
  • Juan M. Alcocer-González
  • Reyes Tamez-Guerra
  • Cristina Rodríguez-Padilla
  • Humberto Antonio Salazar-Sesatty
  • Omar Zardain-Medlich-Ducoulombier
  • Francisco González-Salazar
Frontiers in Oncology
doi 10.3389/fonc.2026.1825515
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