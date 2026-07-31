Review
Accepted on 31 Jul 2026
The Case for Broader Use of HOMA-IR in Pediatric Metabolic Assessment: A Narrative Review
in Pediatric Endocrinology
- 124 views
Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Pediatric Endocrinology
Clinical Trial
Published on 30 Jul 2026
in Pediatric Endocrinology
Case Report
Published on 29 Jul 2026
in Pediatric Endocrinology
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Pediatric Endocrinology
Systematic Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Pediatric Endocrinology
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Pediatric Endocrinology
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Pediatric Endocrinology
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Pediatric Endocrinology
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Pediatric Endocrinology
Original Research
Published on 18 Jun 2026
in Pediatric Endocrinology
Original Research
Published on 16 Jun 2026
in Pediatric Endocrinology
Case Report
Published on 12 Jun 2026
in Pediatric Endocrinology
Original Research
Published on 28 May 2026
in Pediatric Endocrinology
Original Research
Published on 22 May 2026
in Pediatric Endocrinology
Original Research
Published on 18 May 2026
in Pediatric Endocrinology
Original Research
Published on 14 May 2026
in Pediatric Endocrinology
Case Report
Published on 11 May 2026
in Pediatric Endocrinology
Original Research
Published on 28 Apr 2026
in Pediatric Endocrinology
Original Research
Published on 16 Apr 2026
in Pediatric Endocrinology
Case Report
Published on 31 Mar 2026
in Pediatric Endocrinology
Original Research
Published on 12 Mar 2026
in Pediatric Endocrinology
Case Report
Published on 10 Mar 2026
in Pediatric Endocrinology
Original Research
Published on 03 Mar 2026
in Pediatric Endocrinology
Case Report
Published on 27 Feb 2026
in Pediatric Endocrinology