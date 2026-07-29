Original Research
Published on 29 Jul 2026
An enhanced cellular automaton model incorporating power-law deceleration behavior for accurate reproduction of traffic flow dynamics
in Complex Physical Systems
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Original Research
Published on 29 Jul 2026
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Original Research
Published on 17 Jul 2026
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Published on 10 Jul 2026
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Perspective
Published on 08 Jul 2026
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Original Research
Published on 30 Jun 2026
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Original Research
Published on 26 May 2026
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Original Research
Published on 22 Apr 2026
in Complex Physical Systems
Perspective
Published on 27 Jan 2026
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Hypothesis and Theory
Published on 22 Jan 2026
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Perspective
Published on 13 Jan 2026
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Original Research
Published on 12 Jan 2026
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Original Research
Published on 06 Jan 2026
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Brief Research Report
Published on 06 Jan 2026
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General Commentary
Published on 26 Aug 2025
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Original Research
Published on 20 Jun 2025
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Original Research
Published on 10 Mar 2025
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Original Research
Published on 04 Mar 2025
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Editorial
Published on 26 Feb 2025
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Original Research
Published on 08 Nov 2024
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Original Research
Published on 24 Oct 2024
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Mini Review
Published on 23 Oct 2024
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Opinion
Published on 14 Oct 2024
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Editorial
Published on 18 Sep 2024
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Original Research
Published on 12 Sep 2024
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