Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
Capturing Full-Process Creep in Cemented Backfill: A Modified Generalized Kelvin Model with Fractional Derivative and Hardening Function
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Review
Published on 22 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Accepted on 09 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Accepted on 08 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Accepted on 29 Jun 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Accepted on 22 Jun 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Published on 09 Jun 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Published on 08 Jun 2026
in Interdisciplinary Physics
Perspective
Accepted on 04 Jun 2026
in Interdisciplinary Physics
Editorial
Published on 04 Jun 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Interdisciplinary Physics