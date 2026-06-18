Original Research
Published on 18 Jun 2026
Microscopic characteristics and macroscopic elastic properties of compositional disordered disk packings
in Soft Matter Physics
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Original Research
Published on 18 Jun 2026
in Soft Matter Physics
Editorial
Published on 12 Mar 2026
in Soft Matter Physics
Review
Published on 28 Nov 2025
in Soft Matter Physics
Correction
Published on 07 Nov 2025
in Soft Matter Physics
Brief Research Report
Published on 13 Jun 2025
in Soft Matter Physics
Original Research
Published on 05 Mar 2025
in Soft Matter Physics
Editorial
Published on 15 Aug 2024
in Soft Matter Physics
Original Research
Published on 18 Jul 2024
in Soft Matter Physics
Brief Research Report
Published on 12 Jun 2024
in Soft Matter Physics
Editorial
Published on 26 Mar 2024
in Soft Matter Physics
Original Research
Published on 25 Mar 2024
in Soft Matter Physics
Original Research
Published on 14 Mar 2024
in Soft Matter Physics
Original Research
Published on 08 Mar 2024
in Soft Matter Physics
Original Research
Published on 20 Feb 2024
in Soft Matter Physics
Original Research
Published on 21 Dec 2023
in Soft Matter Physics
Review
Published on 20 Nov 2023
in Soft Matter Physics
Brief Research Report
Published on 15 Nov 2023
in Soft Matter Physics
Review
Published on 15 Nov 2023
in Soft Matter Physics
Original Research
Published on 13 Nov 2023
in Soft Matter Physics
Brief Research Report
Published on 25 Oct 2023
in Soft Matter Physics
Original Research
Published on 20 Oct 2023
in Soft Matter Physics
Review
Published on 17 Oct 2023
in Soft Matter Physics
Original Research
Published on 17 Oct 2023
in Soft Matter Physics
Original Research
Published on 12 Oct 2023
in Soft Matter Physics