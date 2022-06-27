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Exploring the Neural, Psychological and Interpersonal Mechanisms of Self-Control in Behavioral Addictions
- Jing Chen
- Wei Lei
- Yi Huang
- Yiqun Guo
- Fanny Guglielmucci
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