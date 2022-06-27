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What It Feels Like to Be an Agent: Prerequisites, Core Mechanisms, and Cognitive Foundations
- Cecilia Roselli
- Sam Thellman
- Lucia Melloni
- Angela Mendelovici
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