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Pushed to Choose: Motivational, Emotional, and Physiological Processes in Police Decision-Making
- Alberto Paramio
- Judith Andersen
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