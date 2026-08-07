Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Leader Bottom-Line Mentality and Employees' Innovative Work Behavior: The Role of Workplace Spirituality and Value Congruence
in Organizational Psychology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Organizational Psychology
Hypothesis and Theory
Accepted on 06 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Organizational Psychology
Study Protocol
Published on 05 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Organizational Psychology
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Organizational Psychology