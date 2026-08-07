Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Personality traits and loneliness in school-aged children with perceived hearing difficulties: Results from a large-scale Norwegian study
in Pediatric Psychology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Pediatric Psychology
Systematic Review
Published on 06 Aug 2026
in Pediatric Psychology
Correction
Accepted on 04 Aug 2026
in Pediatric Psychology
Review
Accepted on 04 Aug 2026
in Pediatric Psychology
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Pediatric Psychology
Mini Review
Accepted on 20 Jul 2026
in Pediatric Psychology
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Pediatric Psychology
Review
Published on 13 Jul 2026
in Pediatric Psychology
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Pediatric Psychology
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Pediatric Psychology
Review
Published on 03 Jul 2026
in Pediatric Psychology
Systematic Review
Accepted on 02 Jul 2026
in Pediatric Psychology
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Pediatric Psychology
Brief Research Report
Published on 24 Jun 2026
in Pediatric Psychology
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Pediatric Psychology
Original Research
Published on 09 Jun 2026
in Pediatric Psychology
Brief Research Report
Published on 05 Jun 2026
in Pediatric Psychology
Original Research
Published on 29 May 2026
in Pediatric Psychology
Original Research
Published on 21 May 2026
in Pediatric Psychology
Original Research
Published on 20 May 2026
in Pediatric Psychology
Original Research
Published on 20 May 2026
in Pediatric Psychology
Original Research
Published on 19 May 2026
in Pediatric Psychology
Original Research
Published on 18 May 2026
in Pediatric Psychology
Study Protocol
Published on 08 May 2026
in Pediatric Psychology