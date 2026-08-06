Review
Published on 06 Aug 2026
Bilingual effects on cognitive control: a comprehensive bibliometric analysis of 50 years of research
in Psychology of Language
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Review
Published on 06 Aug 2026
in Psychology of Language
Editorial
Accepted on 03 Aug 2026
in Psychology of Language
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Psychology of Language
Systematic Review
Accepted on 30 Jul 2026
in Psychology of Language
Systematic Review
Published on 29 Jul 2026
in Psychology of Language
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Psychology of Language
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Psychology of Language
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Psychology of Language
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Psychology of Language
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Psychology of Language
Methods
Published on 23 Jul 2026
in Psychology of Language
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Psychology of Language
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Psychology of Language
Review
Published on 17 Jul 2026
in Psychology of Language
Hypothesis and Theory
Published on 16 Jul 2026
in Psychology of Language
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Psychology of Language
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Psychology of Language
Editorial
Published on 07 Jul 2026
in Psychology of Language
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Psychology of Language
Original Research
Published on 03 Jul 2026
in Psychology of Language
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Psychology of Language
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Psychology of Language
Original Research
Published on 18 Jun 2026
in Psychology of Language
Brief Research Report
Accepted on 31 May 2026
in Psychology of Language