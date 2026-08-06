Conceptual Analysis
Accepted on 06 Aug 2026
Contact, Agency, and Haptic Experience in Sport: A Conceptual Analysis of Embodied Skill, Interpersonal Touch, and Digital Mediation
in Theoretical and Philosophical Psychology
Conceptual Analysis
Accepted on 06 Aug 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Conceptual Analysis
Accepted on 06 Aug 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Hypothesis and Theory
Published on 06 Aug 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Perspective
Published on 05 Aug 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Hypothesis and Theory
Accepted on 03 Aug 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Correction
Accepted on 03 Aug 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Mini Review
Accepted on 30 Jul 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Hypothesis and Theory
Accepted on 30 Jul 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Hypothesis and Theory
Published on 29 Jul 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Hypothesis and Theory
Published on 29 Jul 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Conceptual Analysis
Published on 28 Jul 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Hypothesis and Theory
Published on 23 Jul 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Review
Accepted on 20 Jul 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Perspective
Published on 16 Jul 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Conceptual Analysis
Published on 09 Jul 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Conceptual Analysis
Published on 07 Jul 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Hypothesis and Theory
Accepted on 06 Jul 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Hypothesis and Theory
Published on 03 Jul 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Review
Published on 02 Jul 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Hypothesis and Theory
Published on 01 Jul 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology
Review
Published on 29 Jun 2026
in Theoretical and Philosophical Psychology