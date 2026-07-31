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Original Research

Published on 05 Mar 2026

Soil functioning indicators decline with land-use intensification in the Peruvian Amazon: evidence from Ucayali

in Soil Management

  • Carlos Abanto-Rodríguez
  • Juan Carlos Guerra Blas
  • Dennis del Castillo Torres
  • Noe Ramírez-Flores
  • Diego Gonzalo García Soria
  • María Fernanda Moya Ambrosio
  • Héctor Guerra Arévalo
  • Wilson Francisco Guerra Arévalo
  • John Alison Bravo Nieto
  • Nadia Masaya Panduro Tenazoa
Frontiers in Soil Science
doi 10.3389/fsoil.2026.1741629
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