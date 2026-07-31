Frontiers in Soil Science

Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
Soil Profile Morphology as an Indicator of Geo-Environmental Processes and Agronomic Potential in Tropical Landscapes of Southern Ekiti State, Nigeria
in Soil Management
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Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
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Review
Published on 21 Jul 2026
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Published on 14 Jul 2026
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Correction
Published on 24 Jun 2026
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Published on 25 May 2026
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Published on 04 Dec 2025
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Published on 31 Oct 2025
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