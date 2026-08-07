 Skip to main content
Type at least 3 characters

47 articles

articles

Original Research

Published on 19 Sep 2025

The conversion of forests to agricultural croplands significantly depletes soil organic carbon reserves, total nitrogen, and available potassium, reaching critical thresholds in the Peruvian Amazon

in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration

  • Richard Solórzano-Acosta
  • Juancarlos Cruz-Luis
  • Rodolfo Chuchon-Remon
  • Lorena Estefani Romero-Chávez
  • Andi Lozano
  • Nery Gaona-Jimenez
  • Geomar Vallejos-Torres
Frontiers in Soil Science
doi 10.3389/fsoil.2025.1662180
  • 6,024 views
  • 8 citations