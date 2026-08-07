Frontiers in Soil Science

Correction
Accepted on 07 Aug 2026
Correction: Divergent responses of rhizosphere priming effect to N-P fertilization and plant traits in mandarin orange and alfalfa
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Correction
Accepted on 07 Aug 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Accepted on 13 Jul 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 18 Jun 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 08 Jun 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Opinion
Published on 01 Jun 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 27 Apr 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 23 Apr 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 14 Apr 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Correction
Published on 08 Apr 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Accepted on 27 Mar 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 13 Mar 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Review
Published on 12 Feb 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 22 Jan 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 21 Jan 2026
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 11 Dec 2025
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 25 Nov 2025
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 23 Sep 2025
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 19 Sep 2025
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 03 Sep 2025
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 28 Jul 2025
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Original Research
Published on 20 Jun 2025
in Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration