Frontiers in Sports and Active Living

Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
Anti-Doping Literacy Scale (ADL-S): Development and Validation of a French Language Instrument Based on the Doping Awareness Literacy Framework
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Review
Published on 09 Jun 2026
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Original Research
Published on 04 Jun 2026
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Systematic Review
Published on 03 Jun 2026
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Brief Research Report
Published on 02 Jun 2026
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Original Research
Published on 15 May 2026
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Original Research
Published on 22 Apr 2026
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Correction
Published on 07 Apr 2026
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Original Research
Published on 26 Mar 2026
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Systematic Review
Published on 13 Mar 2026
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Systematic Review
Published on 26 Feb 2026
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Brief Research Report
Published on 19 Feb 2026
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Brief Research Report
Published on 21 Nov 2025
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Original Research
Published on 11 Aug 2025
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Policy Brief
Published on 16 Jul 2025
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Editorial
Published on 19 Jun 2025
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Original Research
Published on 18 Jun 2025
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Brief Research Report
Published on 03 Jun 2025
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Original Research
Published on 22 May 2025
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Case Report
Published on 11 Dec 2024
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Correction
Published on 27 Nov 2024
in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport