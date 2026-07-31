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Brief Research Report

Published on 19 Feb 2026

Stressing the limits of capillary blood in anti-doping analysis: perspectives on alkylamine-like stimulants and carbonic anhydrase II inhibitors in result management

in Anti-doping Sciences & Integrity in Sport

  • Isabelle Karine da Costa Nunes
  • Mariana Vaz Carneiro
  • Felipe Alves Gomes de Oliveira
  • Ana Carolina Dudenhoeffer Carneiro
  • Carina de Souza Anselmo
  • Christian Farias Trajano
  • Monica Costa Padilha
  • Henrique Marcelo Gualberto Pereira
Frontiers in Sports and Active Living
doi 10.3389/fspor.2026.1755735
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