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Flywheel Resistance Training: Applications, Monitoring and Programming
- Pablo Asencio
- Jose Luis Hernández-Davó
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