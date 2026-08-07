Original Research
Published on 07 Aug 2026
The effect of sport event brand perception on revisit intention: the mediating roles of experiential satisfaction and emotional connection
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
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Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Accepted on 13 Jul 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Correction
Published on 13 Jul 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Brief Research Report
Published on 09 Jul 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Editorial
Published on 08 Jul 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Conceptual Analysis
Published on 08 Jul 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Systematic Review
Published on 29 Jun 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Published on 18 Jun 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Conceptual Analysis
Published on 16 Jun 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Published on 05 Jun 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Published on 26 May 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events
Original Research
Published on 21 May 2026
in Sport, Leisure, Tourism, and Events