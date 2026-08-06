Systematic Review
Published on 06 Aug 2026
Sports sponsorship, gambling bans, and regulatory compliance: a systematic review
in Sports Politics, Policy and Law
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Systematic Review
Published on 06 Aug 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Brief Research Report
Accepted on 03 Aug 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Opinion
Published on 27 Jul 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Brief Research Report
Published on 20 Jul 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Original Research
Accepted on 17 Jul 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Original Research
Accepted on 06 Jul 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Brief Research Report
Published on 01 Jul 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Original Research
Accepted on 11 Jun 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Policy and Practice Reviews
Published on 05 Jun 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Conceptual Analysis
Published on 02 Jun 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Original Research
Published on 02 Jun 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Correction
Published on 28 May 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Review
Published on 26 May 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Editorial
Published on 25 May 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Original Research
Accepted on 21 May 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Conceptual Analysis
Published on 11 May 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Review
Published on 01 May 2026
in Sports Politics, Policy and Law
Review
Published on 22 Apr 2026
in Sports Politics, Policy and Law