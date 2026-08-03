Conceptual Analysis
Accepted on 03 Aug 2026
Leverage Points in Cities: a blueprint for action
in Urban Resource Management
Conceptual Analysis
Accepted on 03 Aug 2026
in Urban Resource Management
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
in Urban Resource Management
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Urban Resource Management
Review
Published on 07 Jul 2026
in Urban Resource Management
Original Research
Published on 23 Jun 2026
in Urban Resource Management
Original Research
Accepted on 16 Jun 2026
in Urban Resource Management
Original Research
Published on 19 May 2026
in Urban Resource Management
Original Research
Published on 30 Mar 2026
in Urban Resource Management
Original Research
Published on 19 Mar 2026
in Urban Resource Management
Original Research
Published on 09 Mar 2026
in Urban Resource Management
Hypothesis and Theory
Published on 11 Feb 2026
in Urban Resource Management
Original Research
Published on 08 Dec 2025
in Urban Resource Management
Original Research
Published on 02 Oct 2025
in Urban Resource Management
Original Research
Published on 11 Sep 2025
in Urban Resource Management
Original Research
Published on 12 Aug 2025
in Urban Resource Management
Systematic Review
Published on 16 Jun 2025
in Urban Resource Management
Original Research
Published on 22 May 2025
in Urban Resource Management
Original Research
Published on 01 Apr 2025
in Urban Resource Management
Original Research
Published on 28 Mar 2025
in Urban Resource Management
Editorial
Published on 28 Mar 2025
in Urban Resource Management
Community Case Study
Published on 25 Mar 2025
in Urban Resource Management
Original Research
Published on 24 Feb 2025
in Urban Resource Management
Original Research
Published on 14 Feb 2025
in Urban Resource Management
Specialty Grand Challenge
Published on 12 Feb 2025
in Urban Resource Management