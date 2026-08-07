Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
SelfMDiff: Self-feedback-guided Multi-modal Diffusion Model for Gaze Prediction in Augmented Reality
in Augmented Reality
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Augmented Reality
Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
in Augmented Reality
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Augmented Reality
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Augmented Reality
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Augmented Reality
Original Research
Published on 05 Jun 2026
in Augmented Reality
Original Research
Published on 15 May 2026
in Augmented Reality
Hypothesis and Theory
Published on 14 May 2026
in Augmented Reality
Original Research
Published on 12 May 2026
in Augmented Reality
Original Research
Published on 07 May 2026
in Augmented Reality
Brief Research Report
Published on 18 Dec 2025
in Augmented Reality
Original Research
Published on 16 Dec 2025
in Augmented Reality
Systematic Review
Published on 03 Dec 2025
in Augmented Reality
Original Research
Published on 12 Nov 2025
in Augmented Reality
Brief Research Report
Published on 24 Oct 2025
in Augmented Reality
Original Research
Published on 20 Oct 2025
in Augmented Reality
Systematic Review
Published on 14 Oct 2025
in Augmented Reality
Original Research
Published on 22 Sep 2025
in Augmented Reality
Perspective
Published on 09 Sep 2025
in Augmented Reality
Correction
Published on 01 Sep 2025
in Augmented Reality
Original Research
Published on 11 Aug 2025
in Augmented Reality
Original Research
Published on 30 Jul 2025
in Augmented Reality
Review
Published on 23 Jul 2025
in Augmented Reality
Original Research
Published on 23 Jun 2025
in Augmented Reality