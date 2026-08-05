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Original Research

Published on 03 Feb 2026

Effect of winter season and feeding techniques on the growth performance and blood expression profile of the stress-, inflammation-, and cellular integrity-associated genes in Bos taurus and Bos indicus breeds

in Animal Breeding and Genetics

  • Kim R. Stackhouse-Lawson
  • Mark Branine
  • Ashley K. Schilling-Hazlett
  • Pedro H. V. Carvalho
  • Edilane C. Martins
  • Laura Amundson
  • Chris Ashworth
  • Mike Socha
  • Sami Dridi
Frontiers in Animal Science
doi 10.3389/fanim.2026.1749365
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