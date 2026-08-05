Frontiers in Animal Science

Review
Published on 05 Aug 2026
Meeting the growing demand: the role of modern goat breeding techniques in ensuring sustainable production
in Animal Breeding and Genetics
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Review
Published on 05 Aug 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Published on 14 Jul 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Accepted on 07 Jul 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Published on 26 Jun 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Published on 12 Jun 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Accepted on 09 Jun 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Published on 08 May 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Published on 13 Apr 2026
in Animal Breeding and Genetics
Editorial
Published on 25 Mar 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Published on 25 Mar 2026
in Animal Breeding and Genetics
Review
Published on 25 Mar 2026
in Animal Breeding and Genetics
Review
Published on 17 Mar 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Published on 16 Mar 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Published on 27 Feb 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Published on 25 Feb 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Published on 18 Feb 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Published on 18 Feb 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Published on 03 Feb 2026
in Animal Breeding and Genetics
Original Research
Published on 30 Jan 2026
in Animal Breeding and Genetics
Review
Published on 26 Jan 2026
in Animal Breeding and Genetics