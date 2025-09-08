Original Research
Published on 08 Sep 2025
Stability and entropy production in fractional bio-heat transport models via generalized (q, τ)-entropy
in Numerical Analysis and Scientific Computation
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Original Research
Published on 08 Sep 2025
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Technology and Code
Published on 01 Sep 2025
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 07 Aug 2025
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 05 Jun 2025
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 18 Mar 2025
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 03 Mar 2025
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 07 Jan 2025
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 21 Oct 2024
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 15 Jul 2024
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 17 Jun 2024
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 16 May 2024
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 21 Mar 2024
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 22 Feb 2024
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 08 Jan 2024
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 07 Sep 2023
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 05 Sep 2023
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 31 Aug 2023
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 11 Jul 2023
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Review
Published on 05 Apr 2023
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 24 Mar 2023
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 13 Feb 2023
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 04 Jan 2023
in Numerical Analysis and Scientific Computation
Original Research
Published on 25 Oct 2022
in Numerical Analysis and Scientific Computation