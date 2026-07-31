Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
A Self-Adaptive Memetic Algorithm with Lyapunov Damping for Stochastic OPF: Evidence from South Africa's Grid Crisis
in Optimization
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Optimization
Brief Research Report
Published on 23 Jul 2026
in Optimization
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Optimization
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Optimization
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Optimization
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Optimization
Original Research
Published on 26 May 2026
in Optimization
Original Research
Published on 19 May 2026
in Optimization
Original Research
Published on 15 May 2026
in Optimization
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Optimization
Original Research
Published on 23 Mar 2026
in Optimization
Original Research
Published on 17 Mar 2026
in Optimization
Original Research
Published on 23 Feb 2026
in Optimization
Methods
Published on 21 Jan 2026
in Optimization
Editorial
Published on 12 Jan 2026
in Optimization
Original Research
Published on 17 Oct 2025
in Optimization
Original Research
Published on 17 Sep 2025
in Optimization
Original Research
Published on 02 Sep 2025
in Optimization
Original Research
Published on 30 Jul 2025
in Optimization
Correction
Published on 01 Jul 2025
in Optimization
Original Research
Published on 14 May 2025
in Optimization
Original Research
Published on 06 May 2025
in Optimization
Original Research
Published on 29 Jan 2025
in Optimization
Original Research
Published on 12 Sep 2024
in Optimization